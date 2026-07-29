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109

109. Sura Al-Kafirun

Miscredenti

Leggi e ascolta la Sura Al-Kafirun con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione.

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
١
Di’: «O miscredenti!
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