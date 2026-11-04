سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
سورۃ فہرست
سورہ
پارہ
نزول کی ترتیب
ترتیب دیں بذریعہ:
صعودی
1
7 آیات
2
286 آیات
3
200 آیات
4
176 آیات
5
120 آیات
6
165 آیات
7
206 آیات
8
75 آیات
9
129 آیات
10
109 آیات
11
123 آیات
12
111 آیات
13
43 آیات
14
52 آیات
15
99 آیات
16
128 آیات
17
111 آیات
18
110 آیات
19
98 آیات
20
135 آیات
21
112 آیات
22
78 آیات
23
118 آیات
24
64 آیات
25
77 آیات
26
227 آیات
27
93 آیات
28
88 آیات
29
69 آیات
30
60 آیات
31
34 آیات
32
30 آیات
33
73 آیات
34
54 آیات
35
45 آیات
36
83 آیات
37
182 آیات
38
88 آیات
39
75 آیات
40
85 آیات
41
54 آیات
42
53 آیات
43
89 آیات
44
59 آیات
45
37 آیات
46
35 آیات
47
38 آیات
48
29 آیات
49
18 آیات
50
45 آیات
51
60 آیات
52
49 آیات
53
62 آیات
54
55 آیات
55
78 آیات
56
96 آیات
57
29 آیات
58
22 آیات
59
24 آیات
60
13 آیات
61
14 آیات
62
11 آیات
63
11 آیات
64
18 آیات
65
12 آیات
66
12 آیات
67
30 آیات
68
52 آیات
69
52 آیات
70
44 آیات
71
28 آیات
72
28 آیات
73
20 آیات
74
56 آیات
75
40 آیات
76
31 آیات
77
50 آیات
78
40 آیات
79
46 آیات
80
42 آیات
81
29 آیات
82
19 آیات
83
36 آیات
84
25 آیات
85
22 آیات
86
17 آیات
87
19 آیات
88
26 آیات
89
30 آیات
90
20 آیات
91
15 آیات
92
21 آیات
93
11 آیات
94
8 آیات
95
8 آیات
96
19 آیات
97
5 آیات
98
8 آیات
99
8 آیات
100
11 آیات
101
11 آیات
102
8 آیات
103
3 آیات
104
9 آیات
105
5 آیات
106
4 آیات
107
7 آیات
108
3 آیات
109
6 آیات
110
3 آیات
111
5 آیات
112
4 آیات
113
5 آیات
114
6 آیات