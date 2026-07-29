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111
111. سورہ المسد
المسد
خوب بٹی ہوئی
سورہ المسد پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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ترجمہ
111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتْ
یَدَاۤ
اَبِیْ
لَهَبٍ
وَّتَبَّ
۟ؕ
ٹوٹ گئے ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہوگیا۔
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111:2
ما اغنى عنه ماله وما كسب ٢
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢
مَاۤ
اَغْنٰی
عَنْهُ
مَالُهٗ
وَمَا
كَسَبَ
۟ؕ
کچھ کام نہ آیا اس کے اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی ہے۔
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اسباق
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111:3
سيصلى نارا ذات لهب ٣
سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ ٣
سَیَصْلٰی
نَارًا
ذَاتَ
لَهَبٍ
۟ۚۖ
عنقریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔
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111:4
وامراته حمالة الحطب ٤
وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٤
وَّامْرَاَتُهٗ ؕ
حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ
۟ۚ
اور اس کی بیوی کو بھی۔ جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔
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111:5
في جيدها حبل من مسد ٥
فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ ٥
فِیْ
جِیْدِهَا
حَبْلٌ
مِّنْ
مَّسَدٍ
۟۠
اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسّی ہوگی۔
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111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتْ
یَدَاۤ
اَبِیْ
لَهَبٍ
وَّتَبَّ
۟ؕ
ٹوٹ گئے ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہوگیا۔
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