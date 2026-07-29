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114

114. سورہ الناس

الناس

انسان

سورہ الناس پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
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کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔
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