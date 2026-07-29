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114
114. سورہ الناس
الناس
انسان
سورہ الناس پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
النَّاسِ
۟ۙ
کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔
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114:2
ملك الناس ٢
مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢
مَلِكِ
النَّاسِ
۟ۙ
تمام انسانوں کے بادشاہ کی۔
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اسباق
تدبرات
114:3
الاه الناس ٣
إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ٣
اِلٰهِ
النَّاسِ
۟ۙ
تمام انسانوں کے معبود کی۔
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اسباق
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114:4
من شر الوسواس الخناس ٤
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٤
مِنْ
شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۙ۬
الْخَنَّاسِ
۟
اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔
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114:5
الذي يوسوس في صدور الناس ٥
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥
الَّذِیْ
یُوَسْوِسُ
فِیْ
صُدُوْرِ
النَّاسِ
۟ۙ
جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔
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114:6
من الجنة والناس ٦
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦
مِنَ
الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ
۟۠
خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
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114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
النَّاسِ
۟ۙ
کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔
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