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112

112. سورہ الإخلاص

الإخلاص

اخلاص

سورہ الإخلاص پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

112:1
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
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کہہ دیجیے وہ اللہ یکتا ہے۔
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