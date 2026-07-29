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112
112. سورہ الإخلاص
الإخلاص
اخلاص
سورہ الإخلاص پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
سنیے
معلومات
ترجمہ
112:1
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
قُلْ
هُوَ
اللّٰهُ
اَحَدٌ
۟ۚ
کہہ دیجیے وہ اللہ یکتا ہے۔
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112:2
الله الصمد ٢
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢
اَللّٰهُ
الصَّمَدُ
۟ۚ
اللہ سب کا مرجع ہے۔
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اسباق
تدبرات
112:3
لم يلد ولم يولد ٣
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣
لَمْ
یَلِدْ ۙ۬
وَلَمْ
یُوْلَدْ
۟ۙ
اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔
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اسباق
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112:4
ولم يكن له كفوا احد ٤
وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤
وَلَمْ
یَكُنْ
لَّهٗ
كُفُوًا
اَحَدٌ
۟۠
اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
112:1
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
قُلْ
هُوَ
اللّٰهُ
اَحَدٌ
۟ۚ
کہہ دیجیے وہ اللہ یکتا ہے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات