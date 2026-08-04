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107

107. سورہ الماعون

الماعون

تھوڑی سی چیز

سورہ الماعون پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

معلومات
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
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کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے ؟
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