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107
107. سورہ الماعون
الماعون
تھوڑی سی چیز
سورہ الماعون پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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ترجمہ
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
اَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
یُكَذِّبُ
بِالدِّیْنِ
۟ؕ
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے ؟
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107:2
فذالك الذي يدع اليتيم ٢
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ٢
فَذٰلِكَ
الَّذِیْ
یَدُعُّ
الْیَتِیْمَ
۟ۙ
یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
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107:3
ولا يحض على طعام المسكين ٣
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣
وَلَا
یَحُضُّ
عَلٰی
طَعَامِ
الْمِسْكِیْنِ
۟ؕ
اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے۔
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107:4
فويل للمصلين ٤
فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٤
فَوَیْلٌ
لِّلْمُصَلِّیْنَ
۟ۙ
تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے
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107:5
الذين هم عن صلاتهم ساهون ٥
ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥
الَّذِیْنَ
هُمْ
عَنْ
صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ
۟ۙ
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔
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107:6
الذين هم يراءون ٦
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٦
الَّذِیْنَ
هُمْ
یُرَآءُوْنَ
۟ۙ
یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔
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107:7
ويمنعون الماعون ٧
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧
وَیَمْنَعُوْنَ
الْمَاعُوْنَ
۟۠
اور عام استعمال کی چیز بھی (مانگنے پر) نہیں دیتے۔
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107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
اَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
یُكَذِّبُ
بِالدِّیْنِ
۟ؕ
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے ؟
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