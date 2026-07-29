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110
110. سورہ النصر
النصر
نصرت
سورہ النصر پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
110:1
اذا جاء نصر الله والفتح ١
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١
اِذَا
جَآءَ
نَصْرُ
اللّٰهِ
وَالْفَتْحُ
۟ۙ
جب آجائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو۔
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110:2
ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ٢
وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًۭا ٢
وَرَاَیْتَ
النَّاسَ
یَدْخُلُوْنَ
فِیْ
دِیْنِ
اللّٰهِ
اَفْوَاجًا
۟ۙ
اور آپ ﷺ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
110:3
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ٣
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ٣
فَسَبِّحْ
بِحَمْدِ
رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ ؔؕ
اِنَّهٗ
كَانَ
تَوَّابًا
۟۠
تو پھر آپ ﷺ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ یقیناوہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
110:1
اذا جاء نصر الله والفتح ١
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١
اِذَا
جَآءَ
نَصْرُ
اللّٰهِ
وَالْفَتْحُ
۟ۙ
جب آجائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات