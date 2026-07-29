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110

110. سورہ النصر

النصر

نصرت

سورہ النصر پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

110:1
اذا جاء نصر الله والفتح ١
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١
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جب آجائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو۔
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