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036
36. سورہ يس
يس
یٰسٓ
سورہ يس پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
36:1
يس ١
يسٓ ١
یٰسٓ
۟ۚ
یٰسٓ
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36:2
والقران الحكيم ٢
وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٢
وَالْقُرْاٰنِ
الْحَكِیْمِ
۟ۙ
قسم ہے قرآن حکیم کی
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اسباق
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36:3
انك لمن المرسلين ٣
إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣
اِنَّكَ
لَمِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ۙ
کہ (اے محمد ﷺ !) یقینا آپ رسولوں میں سے ہیں
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اسباق
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36:4
على صراط مستقيم ٤
عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٤
عَلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟ؕ
سیدھے راستے پر ہیں۔
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36:5
تنزيل العزيز الرحيم ٥
تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٥
تَنْزِیْلَ
الْعَزِیْزِ
الرَّحِیْمِ
۟ۙ
(اور اس قرآن کا) نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے جو بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے
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36:6
لتنذر قوما ما انذر اباوهم فهم غافلون ٦
لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـٰفِلُونَ ٦
لِتُنْذِرَ
قَوْمًا
مَّاۤ
اُنْذِرَ
اٰبَآؤُهُمْ
فَهُمْ
غٰفِلُوْنَ
۟
تا کہ آپ ﷺ خبردار کردیں اس قوم کو جن کے آباء و اَجداد کو خبردار نہیں کیا گیا پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
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36:7
لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يومنون ٧
لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧
لَقَدْ
حَقَّ
الْقَوْلُ
عَلٰۤی
اَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
ان کی اکثریت پر ہمارا قول (قانونِ عذاب) سچ ثابت ہوچکا ہے تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے
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36:8
انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ٨
إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ أَغْلَـٰلًۭا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٨
اِنَّا
جَعَلْنَا
فِیْۤ
اَعْنَاقِهِمْ
اَغْلٰلًا
فَهِیَ
اِلَی
الْاَذْقَانِ
فَهُمْ
مُّقْمَحُوْنَ
۟
ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں پس ان کے سر اونچے اٹھے رہ گئے ہیں
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36:9
وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ٩
وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّۭا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّۭا فَأَغْشَيْنَـٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩
وَجَعَلْنَا
مِنْ
بَیْنِ
اَیْدِیْهِمْ
سَدًّا
وَّمِنْ
خَلْفِهِمْ
سَدًّا
فَاَغْشَیْنٰهُمْ
فَهُمْ
لَا
یُبْصِرُوْنَ
۟
اور ہم نے ایک دیوار کھڑی کردی ہے ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے اس طرح ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے پس اب وہ دیکھ نہیں سکتے
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36:1
يس ١
يسٓ ١
یٰسٓ
۟ۚ
یٰسٓ
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