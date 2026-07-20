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036

36. سورہ يس

يس

یٰسٓ

سورہ يس پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

36:1
يس ١
يسٓ ١
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یٰسٓ
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