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106

106. سورہ قريش

قريش

قریش

سورہ قريش پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

معلومات
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
۟ۙ
قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے۔
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