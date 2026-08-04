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106
106. سورہ قريش
قريش
قریش
سورہ قريش پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِاِیْلٰفِ
قُرَیْشٍ
۟ۙ
قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے۔
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106:2
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ٢
إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٢
اٖلٰفِهِمْ
رِحْلَةَ
الشِّتَآءِ
وَالصَّیْفِ
۟ۚ
(یعنی) سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے۔
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106:3
فليعبدوا رب هاذا البيت ٣
فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٣
فَلْیَعْبُدُوْا
رَبَّ
هٰذَا
الْبَیْتِ
۟ۙ
پس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی۔
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106:4
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ٤
ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ٤
الَّذِیْۤ
اَطْعَمَهُمْ
مِّنْ
جُوْعٍ ۙ۬
وَّاٰمَنَهُمْ
مِّنْ
خَوْفٍ
۟۠
جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور انہیں خوف سے امن عطا کیا۔
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اسباق
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106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِاِیْلٰفِ
قُرَیْشٍ
۟ۙ
قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے۔
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