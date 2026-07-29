سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
108

108. سورہ الكوثر

الكوثر

جنت کی نہر

سورہ الكوثر پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
۟ؕ
(اے نبی ﷺ !) ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات