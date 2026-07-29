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108
108. سورہ الكوثر
الكوثر
جنت کی نہر
سورہ الكوثر پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
اِنَّاۤ
اَعْطَیْنٰكَ
الْكَوْثَرَ
۟ؕ
(اے نبی ﷺ !) ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔
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108:2
فصل لربك وانحر ٢
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ٢
فَصَلِّ
لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ
۟ؕ
پس آپ ﷺ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیا کیجیے۔
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اسباق
تدبرات
108:3
ان شانيك هو الابتر ٣
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣
اِنَّ
شَانِئَكَ
هُوَ
الْاَبْتَرُ
۟۠
یقینا آپ ﷺ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
اِنَّاۤ
اَعْطَیْنٰكَ
الْكَوْثَرَ
۟ؕ
(اے نبی ﷺ !) ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات