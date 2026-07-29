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109
109. سورہ الكافرون
الكافرون
کافرین
سورہ الكافرون پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلْ
یٰۤاَیُّهَا
الْكٰفِرُوْنَ
۟ۙ
(اے نبی ﷺ آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو !
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109:2
لا اعبد ما تعبدون ٢
لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢
لَاۤ
اَعْبُدُ
مَا
تَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
میں ان کو ہرگز نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلْ
یٰۤاَیُّهَا
الْكٰفِرُوْنَ
۟ۙ
(اے نبی ﷺ آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو !
تفاسیر
اسباق
تدبرات