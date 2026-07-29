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109

109. سورہ الكافرون

الكافرون

کافرین

سورہ الكافرون پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
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(اے نبی ﷺ آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو !
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