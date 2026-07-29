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113
113. سورہ الفلق
الفلق
صبح
سورہ الفلق پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
الْفَلَقِ
۟ۙ
کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔
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113:2
من شر ما خلق ٢
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢
مِنْ
شَرِّ
مَا
خَلَقَ
۟ۙ
(میں پناہ میں آتا ہوں) اس کی تمام مخلوقات کے شر سے۔
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اسباق
تدبرات
113:3
ومن شر غاسق اذا وقب ٣
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣
وَمِنْ
شَرِّ
غَاسِقٍ
اِذَا
وَقَبَ
۟ۙ
اور (خاص طور پر) اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔
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اسباق
تدبرات
113:4
ومن شر النفاثات في العقد ٤
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ٤
وَمِنْ
شَرِّ
النَّفّٰثٰتِ
فِی
الْعُقَدِ
۟ۙ
اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکیں مارتی ہیں۔
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113:5
ومن شر حاسد اذا حسد ٥
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥
وَمِنْ
شَرِّ
حَاسِدٍ
اِذَا
حَسَدَ
۟۠
اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں) جب وہ حسد کرے۔
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113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
الْفَلَقِ
۟ۙ
کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔
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