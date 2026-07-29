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113

113. سورہ الفلق

الفلق

صبح

سورہ الفلق پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
۟ۙ
کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔
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