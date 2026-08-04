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105
105. سورہ الفيل
الفيل
ہاتھی
سورہ الفيل پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔
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معلومات
ترجمہ
105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
اَلَمْ
تَرَ
كَیْفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ
۟ؕ
کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا ؟
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105:2
الم يجعل كيدهم في تضليل ٢
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍۢ ٢
اَلَمْ
یَجْعَلْ
كَیْدَهُمْ
فِیْ
تَضْلِیْلٍ
۟ۙ
کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بےکار اور غیر موثر نہیں کردیا ؟
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اسباق
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105:3
وارسل عليهم طيرا ابابيل ٣
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣
وَّاَرْسَلَ
عَلَیْهِمْ
طَیْرًا
اَبَابِیْلَ
۟ۙ
اور ان پر بھیج دیے ُ جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے۔
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105:4
ترميهم بحجارة من سجيل ٤
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍۢ مِّن سِجِّيلٍۢ ٤
تَرْمِیْهِمْ
بِحِجَارَةٍ
مِّنْ
سِجِّیْلٍ
۟
جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں۔
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105:5
فجعلهم كعصف ماكول ٥
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ ٥
فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ
مَّاْكُوْلٍ
۟۠
پھر اس نے کردیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح۔
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105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
اَلَمْ
تَرَ
كَیْفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ
۟ؕ
کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا ؟
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