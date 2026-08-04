سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
105

105. سورہ الفيل

الفيل

ہاتھی

سورہ الفيل پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔

معلومات
105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
۟ؕ
کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا ؟
تفاسیر
اسباق
تدبرات