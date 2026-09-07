Sad 38:88 ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
Страница 458 · Джуз 23
وَلَتَعۡلَمُنَّ
نَبَأَهُۥ
بَعۡدَ
حِينِۭ
٨٨
А вы непременно узнаете весть о нем через определенное время».
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Russian Tafseer Al Saddi
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