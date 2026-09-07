Войти
Войти
Выберите язык

Sad 38:88 ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨

Страница 458 · Джуз 23

وَلَتَعۡلَمُنَّ
نَبَأَهُۥ
بَعۡدَ
حِينِۭ
٨٨
А вы непременно узнаете весть о нем через определенное время».
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Неверующие непременно убедятся в правдивости последнего Небесного Писания. Произойдет это через некоторое время, но когда это произойдет, на них обрушится мучительное наказание и они лишатся возможности наверстать упущенное.
Неверующие непременно убедятся в правдивости последнего Небесного Писания. Произойдет это через некоторое время, но когда это произойдет, на них обруш…
Больше тафсиров
Notes placeholders