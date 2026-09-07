Sad 38:87 ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
Страница 458 · Джуз 23
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرٞ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
٨٧
Это - не что иное, как Напоминание для миров.
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Russian Tafseer Al Saddi
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