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Sad 38:87 ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧

Страница 458 · Джуз 23

إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرٞ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
٨٧
Это - не что иное, как Напоминание для миров.
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Russian Tafseer Al Saddi

Это Священное Писание напоминает людям обо всем, что может принести им пользу в мирской и духовной жизни. Благодаря нему одни люди обретают славу и величие, а другие лишаются возможности оправдать свое неверие и непослушание невежеством и незнанием. Эта славная кораническая сура содержит в себе мудр…
Это Священное Писание напоминает людям обо всем, что может принести им пользу в мирской и духовной жизни. Благодаря нему одни люди обретают славу и ве…
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