Sad 38:80 قال فانك من المنظرين ٨٠
Страница 457 · Джуз 23
قَالَ
فَإِنَّكَ
مِنَ
ٱلۡمُنظَرِينَ
٨٠
Аллах сказал: «Воистину, ты - один из тех, кому предоставлена отсрочка
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться среди заблудших. Премудрый Аллах изначально собирался подвергнуть людей испытанию, и поэтому Он внял мольбе сатаны.
Он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться среди за…