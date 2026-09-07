Sad 38:77 قال فاخرج منها فانك رجيم ٧٧
Страница 457 · Джуз 23
قَالَ
فَٱخۡرُجۡ
مِنۡهَا
فَإِنَّكَ
رَجِيمٞ
٧٧
Аллах сказал: «Изыди, и отныне ты будешь изгнан и побит.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомысли…