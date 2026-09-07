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Sad 38:85 لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ٨٥

Страница 458 · Джуз 23

لَأَمۡلَأَنَّ
جَهَنَّمَ
مِنكَ
وَمِمَّن
تَبِعَكَ
مِنۡهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٨٥
Я непременно заполню Геенну тобою и всеми, кто последует за тобою».
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Russian Tafseer Al Saddi

Я заполню Ад тобою и всеми твоими последователями из числа людей. Можешь не сомневаться в Моих словах, потому что Я говорю только правду. Истина - это одно из Моих похвальных качеств.
Я заполню Ад тобою и всеми твоими последователями из числа людей. Можешь не сомневаться в Моих словах, потому что Я говорю только правду. Истина - это…
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