Sad 38:85 لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ٨٥
Страница 458 · Джуз 23
لَأَمۡلَأَنَّ
جَهَنَّمَ
مِنكَ
وَمِمَّن
تَبِعَكَ
مِنۡهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٨٥
Я непременно заполню Геенну тобою и всеми, кто последует за тобою».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Я заполню Ад тобою и всеми твоими последователями из числа людей. Можешь не сомневаться в Моих словах, потому что Я говорю только правду. Истина - это одно из Моих похвальных качеств.
Я заполню Ад тобою и всеми твоими последователями из числа людей. Можешь не сомневаться в Моих словах, потому что Я говорю только правду. Истина - это…