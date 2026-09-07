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Sad 38:86 قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ٨٦

Страница 458 · Джуз 23

قُلۡ
مَآ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
عَلَيۡهِ
مِنۡ
أَجۡرٖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ
٨٦
Скажи: «Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями.
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Russian Tafseer Al Saddi

Я не прошу у вас вознаграждения за мои проповеди и увещевания, и я не придумываю небылиц о сокровенном. Я лишь передаю вам откровение Всевышнего Господа и выполняю то, что Он приказывает.
Я не прошу у вас вознаграждения за мои проповеди и увещевания, и я не придумываю небылиц о сокровенном. Я лишь передаю вам откровение Всевышнего Госпо…
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