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Sad 38:79 قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ٧٩

Страница 457 · Джуз 23

قَالَ
رَبِّ
فَأَنظِرۡنِيٓ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
يُبۡعَثُونَ
٧٩
Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены».
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Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться среди заблудших. Премудрый Аллах изначально собирался подвергнуть людей испытанию, и поэтому Он внял мольбе сатаны.
Он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться среди за…
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