Sad 38:79 قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ٧٩
Страница 457 · Джуз 23
قَالَ
رَبِّ
فَأَنظِرۡنِيٓ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
يُبۡعَثُونَ
٧٩
Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены».
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Russian Tafseer Al Saddi
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