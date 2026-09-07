Sad 38:76 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٧٦
Страница 457 · Джуз 23
قَالَ
أَنَا۠
خَيۡرٞ
مِّنۡهُ
خَلَقۡتَنِي
مِن
نَّارٖ
وَخَلَقۡتَهُۥ
مِن
طِينٖ
٧٦
Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыслие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно земля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дровах…
Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомысли…