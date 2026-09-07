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Sad 38:82 قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢

Страница 457 · Джуз 23

قَالَ
فَبِعِزَّتِكَ
لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٨٢
Иблис сказал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех,
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Russian Tafseer Al Saddi

Этот срок истечет тогда, когда все потомки Адама пройдут испытание на земле. Как только Иблис получил отсрочку, он излил всю свою злобу и ненависть по отношению к Аллаху и человечеству. И поэтому далее Всевышний сказал:
Этот срок истечет тогда, когда все потомки Адама пройдут испытание на земле. Как только Иблис получил отсрочку, он излил всю свою злобу и ненависть по…
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