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Sad 38:74 الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ٧٤

Страница 457 · Джуз 23

إِلَّآ
إِبۡلِيسَ
ٱسۡتَكۡبَرَ
وَكَانَ
مِنَ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
٧٤
кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих.
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Russian Tafseer Al Saddi

Иблис решил, что он лучше человека и надменно отказался повиноваться своему Господу. После этого поступка Иблис оказался одним из неверующих, но Всевышний Аллах изначально знал об этом.
Иблис решил, что он лучше человека и надменно отказался повиноваться своему Господу. После этого поступка Иблис оказался одним из неверующих, но Всевы…
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