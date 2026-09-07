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Sad 38:84 قال فالحق والحق اقول ٨٤

Страница 458 · Джуз 23

قَالَ
فَٱلۡحَقُّ
وَٱلۡحَقَّ
أَقُولُ
٨٤
Аллах сказал: «Вот истина! Я говорю только истину.
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Russian Tafseer Al Saddi

Иблис прекрасно понимал, что Аллах непременно убережет от его козней людей, которые будут искренне поклоняться и усердно повиноваться своему Господу. Именно поэтому он поклялся величием и могуществом Всевышнего Аллаха, и это является одним из толкований этих аятов. Согласно другому толкованию, эти а…
Иблис прекрасно понимал, что Аллах непременно убережет от его козней людей, которые будут искренне поклоняться и усердно повиноваться своему Господу. …
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