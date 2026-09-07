Sad 38:72 فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
Страница 457 · Джуз 23
فَإِذَا
سَوَّيۡتُهُۥ
وَنَفَخۡتُ
فِيهِ
مِن
رُّوحِي
فَقَعُواْ
لَهُۥ
سَٰجِدِينَ
٧٢
Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц».
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Russian Tafseer Al Saddi
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