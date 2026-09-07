Sad 38:81 الى يوم الوقت المعلوم ٨١
Страница 457 · Джуз 23
إِلَىٰ
يَوۡمِ
ٱلۡوَقۡتِ
ٱلۡمَعۡلُومِ
٨١
до дня, срок которого определен».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Этот срок истечет тогда, когда все потомки Адама пройдут испытание на земле. Как только Иблис получил отсрочку, он излил всю свою злобу и ненависть по…