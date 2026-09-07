Sad 38:73 فسجد الملايكة كلهم اجمعون ٧٣
Страница 457 · Джуз 23
فَسَجَدَ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
كُلُّهُمۡ
أَجۡمَعُونَ
٧٣
Все ангелы без исключения пали ниц,
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Russian Tafseer Al Saddi
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