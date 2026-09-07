Войти
Войти
Выберите язык

Sad 38:73 فسجد الملايكة كلهم اجمعون ٧٣

Страница 457 · Джуз 23

فَسَجَدَ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
كُلُّهُمۡ
أَجۡمَعُونَ
٧٣
Все ангелы без исключения пали ниц,
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Господь поведал о том, почему же все-таки препирались ангелы. Это произошло тогда, когда Аллах сообщил ангелам о сотворении человека. Он сказал: «Я создам человека из глины. Когда же Я придам ему обличие и вдохну в него душу, то падите перед ним ниц». Благородные ангелы не раздумывая покорились воле…
Господь поведал о том, почему же все-таки препирались ангелы. Это произошло тогда, когда Аллах сообщил ангелам о сотворении человека. Он сказал: «Я со…
Больше тафсиров
Notes placeholders