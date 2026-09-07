Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Sad 38:86
Sad
86
38:86
قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ٨٦
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍۢ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦
قُلۡ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱐ
عَلَيۡهِ
ﱑ
مِنۡ
ﱒ
أَجۡرٖ
ﱓ
وَمَآ
ﱔ
أَنَا۠
ﱕ
مِنَ
ﱖ
ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ
ﱗ
٨٦
ﱘ
Скажи: «Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Я не прошу у вас вознаграждения за мои проповеди и увещевания, и я не придумываю небылиц о сокровенном. Я лишь передаю вам откровение Всевышнего Господа и выполняю то, что Он приказывает.