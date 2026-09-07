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Тафсир: Sad 38:77
Sad
77
38:77
قال فاخرج منها فانك رجيم ٧٧
قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌۭ ٧٧
قَالَ
ﳆ
فَٱخۡرُجۡ
ﳇ
مِنۡهَا
ﳈ
فَإِنَّكَ
ﳉ
رَجِيمٞ
ﳊ
٧٧
ﳋ
Аллах сказал: «Изыди, и отныне ты будешь изгнан и побит.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:76 до 38:77
Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыслие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно земля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дровах и растопке, а земля способна существовать самостоятельно. Все это доказывает, что возражения Иблиса были порочны и безосновательны, а ведь именно он является старейшиной всех неверующих. Нетрудно представить, какие бессмысленные и глупые доводы приводят его ученики и последователи, когда пытаются опровергнуть истину. Вне всякого сомнения, их доводы еще более безосновательны, чем доводы Иблиса.