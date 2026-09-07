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Az-Zumar 39:1 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١

Страница 458 · Джуз 23

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ٱلۡكِتَٰبِ
مِنَ
ٱللَّهِ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡحَكِيمِ
١
Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого.
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди прекрасных имен которого - Могущественный, Мудрый. Только Он достоин обожествления и поклонения, потому что только Он обладает самыми совершенными качествами…
Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди прекрас…
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