Az-Zumar 39:1 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
Страница 458 · Джуз 23
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ٱلۡكِتَٰبِ
مِنَ
ٱللَّهِ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡحَكِيمِ
١
Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди прекрасных имен которого - Могущественный, Мудрый. Только Он достоин обожествления и поклонения, потому что только Он обладает самыми совершенными качествами…
Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди прекрас…