Az-Zumar 39:5 خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
Страница 458 · Джуз 23
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
بِٱلۡحَقِّۖ
يُكَوِّرُ
ٱلَّيۡلَ
عَلَى
ٱلنَّهَارِ
وَيُكَوِّرُ
ٱلنَّهَارَ
عَلَى
ٱلَّيۡلِۖ
وَسَخَّرَ
ٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَۖ
كُلّٞ
يَجۡرِي
لِأَجَلٖ
مُّسَمًّىۗ
أَلَا
هُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡغَفَّٰرُ
٥
Он сотворил небеса и землю ради истины. Он обвивает ночью день и обвивает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он - Могущественный, Всепрощающий.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ради великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, а ночь покрывает день. Они поочередно сменяют друг друга и никогда не наступ…
Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ради великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и з…