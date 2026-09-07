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Тафсир: Az-Zumar 39:5
Az-Zumar
5
39:5
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٥
خَلَقَ
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲯ
بِٱلۡحَقِّۖ
ﲰﲱ
يُكَوِّرُ
ﲲ
ٱلَّيۡلَ
ﲳ
عَلَى
ﲴ
ٱلنَّهَارِ
ﲵ
وَيُكَوِّرُ
ﲶ
ٱلنَّهَارَ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱلَّيۡلِۖ
ﲹﲺ
وَسَخَّرَ
ﲻ
ٱلشَّمۡسَ
ﲼ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﲽﲾ
كُلّٞ
ﲿ
يَجۡرِي
ﳀ
لِأَجَلٖ
ﳁ
مُّسَمًّىۗ
ﳂﳃ
أَلَا
ﳄ
هُوَ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳆ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﳇ
٥
ﳈ
Он сотворил небеса и землю ради истины. Он обвивает ночью день и обвивает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он - Могущественный, Всепрощающий.
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ради великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, а ночь покрывает день. Они поочередно сменяют друг друга и никогда не наступают одновременно. Более того, когда приходит черед одного из них, другой уступает ему свое место. Аллах подчинил своей власти солнце и луну, благодаря чему они движутся по определенным орбитам, в определенном порядке и к определенному сроку. А когда наступит этот срок и настанет конец света, Всевышний Аллах разрушит Вселенную и лишит солнце и луну былой власти. Аллах воскресит Свои творения в новом обличии, дабы они обрели либо вечную жизнь в Раю, либо вечное страдание в Аду. Среди прекрасных имен Аллаха - Могущественный, Прощающий. Его божественному величеству покорно все сущее, и для Него нет ничего невозможного. Благодаря своему величию Он сотворил огромную Вселенную, которая живет по Его законам, а благодаря Своему всепрощению Он отпускает прегрешения Своим верующим и кающимся рабам. Он сказал: «Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем» (20:82). Он прощает даже грешников, которые некогда приобщали к Нему сотоварищей и отвергали Его знамения, а затем отреклись от этой величайшей несправедливости.