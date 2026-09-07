Az-Zumar 39:2 انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
Страница 458 · Джуз 23
إِنَّآ
أَنزَلۡنَآ
إِلَيۡكَ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِٱلۡحَقِّ
فَٱعۡبُدِ
ٱللَّهَ
مُخۡلِصٗا
لَّهُ
ٱلدِّينَ
٢
Мы ниспослали тебе Писание с истиной. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру.
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Russian Tafseer Al Saddi
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