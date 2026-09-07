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Sad 38:64 ان ذالك لحق تخاصم اهل النار ٦٤

Страница 457 · Джуз 23

إِنَّ
ذَٰلِكَ
لَحَقّٞ
تَخَاصُمُ
أَهۡلِ
ٱلنَّارِ
٦٤
Воистину, препирательство обитателей Огня является истиной.
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний засвидетельствовал истинность этого повествования и сказал, что именно так будут пререкаться адские неверующие и многобожники. Это - истина, в которой нельзя усомниться.
Всевышний засвидетельствовал истинность этого повествования и сказал, что именно так будут пререкаться адские неверующие и многобожники. Это - истина,…
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