Sad 38:60 قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
Страница 456 · Джуз 23
قَالُواْ
بَلۡ
أَنتُمۡ
لَا
مَرۡحَبَۢا
بِكُمۡۖ
أَنتُمۡ
قَدَّمۡتُمُوهُ
لَنَاۖ
فَبِئۡسَ
ٱلۡقَرَارُ
٦٠
Они скажут: «О нет! Это вам не будет приветствия! Это вы преподнесли его нам. Как же скверно это местопребывание!».
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Russian Tafseer Al Saddi
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