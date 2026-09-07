Sad 38:54 ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
Страница 456 · Джуз 23
إِنَّ
هَٰذَا
لَرِزۡقُنَا
مَا
لَهُۥ
مِن
نَّفَادٍ
٥٤
Это - Наш неиссякаемый удел.
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Russian Tafseer Al Saddi
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