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Sad 38:54 ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤

Страница 456 · Джуз 23

إِنَّ
هَٰذَا
لَرِزۡقُنَا
مَا
لَهُۥ
مِن
نَّفَادٍ
٥٤
Это - Наш неиссякаемый удел.
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Russian Tafseer Al Saddi

Таким прекрасным уделом Аллах одарит каждого благочестивого человека, и этот удел никогда не иссякнет. Напротив, обитатели Рая всегда будут наслаждаться удивительными дарами своего Господа, и с каждым мигом их удовлетворение будет только расти. Воистину, это не представляет никакого труда для Всевыш…
Таким прекрасным уделом Аллах одарит каждого благочестивого человека, и этот удел никогда не иссякнет. Напротив, обитатели Рая всегда будут наслаждать…
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