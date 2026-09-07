Sad 38:51 متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
Страница 456 · Джуз 23
مُتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
يَدۡعُونَ
فِيهَا
بِفَٰكِهَةٖ
كَثِيرَةٖ
وَشَرَابٖ
٥١
Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питье.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Возлежа на прекрасных ложах и великолепных седалищах, они будут приказывать слугам принести им множество плодов и напитков. Они получат все, чего толь…