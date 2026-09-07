Sad 38:63 اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣
Страница 457 · Джуз 23
أَتَّخَذۡنَٰهُمۡ
سِخۡرِيًّا
أَمۡ
زَاغَتۡ
عَنۡهُمُ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
٦٣
Неужели мы несправедливо глумились над ними? Или же просто взоры не падают на них?».
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Russian Tafseer Al Saddi
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