Sad 38:55 هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
Страница 456 · Джуз 23
هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
Вот так! Воистину, для преступивших границы дозволенного уготовано скверное место возвращения -
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Russian Tafseer Al Saddi
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Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и грехах? Им уготовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более подробно опис…
Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и грехах? И…