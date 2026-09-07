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Sad 38:55 هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥

Страница 456 · Джуз 23

هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
Вот так! Воистину, для преступивших границы дозволенного уготовано скверное место возвращения -
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Russian Tafseer Al Saddi

Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и грехах? Им уготовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более подробно опис…
Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и грехах? И…
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