Sad 38:58 واخر من شكله ازواج ٥٨
Страница 456 · Джуз 23
وَءَاخَرُ
مِن
شَكۡلِهِۦٓ
أَزۡوَٰجٌ
٥٨
Им уготованы и другие виды подобных мучений.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Таково мучительное адское ложе, таково суровое наказание, таковы унижение, бесчестие и страдания мучеников Преисподней! Отныне их будут поить кипятком…