Sad 38:52 ۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
Страница 456 · Джуз 23
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Рядом с праведниками будут находиться райские гурии. Аллах назвал их девами с потупленными очами, потому они будут смотреть только на своих супругов, …