Sad 38:62 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢
Страница 457 · Джуз 23
وَقَالُواْ
مَا
لَنَا
لَا
نَرَىٰ
رِجَالٗا
كُنَّا
نَعُدُّهُم
مِّنَ
ٱلۡأَشۡرَارِ
٦٢
Они скажут: «Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими?
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Russian Tafseer Al Saddi
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