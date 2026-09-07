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Sad 38:62 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢

Страница 457 · Джуз 23

وَقَالُواْ
مَا
لَنَا
لَا
نَرَىٰ
رِجَالٗا
كُنَّا
نَعُدُّهُم
مِّنَ
ٱلۡأَشۡرَارِ
٦٢
Они скажут: «Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими?
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Russian Tafseer Al Saddi

В мирской жизни нечестивцы считают правоверных мусульман дурными людьми и предполагают, что именно правоверные заслуживают наказания в Аду. В Последней жизни униженные и опозоренные неверующие не увидят вокруг себя мусульман, и они начнут интересоваться их судьбой.
В мирской жизни нечестивцы считают правоверных мусульман дурными людьми и предполагают, что именно правоверные заслуживают наказания в Аду. В Последне…
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