Sad 38:57 هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
Страница 456 · Джуз 23
هَٰذَا
فَلۡيَذُوقُوهُ
حَمِيمٞ
وَغَسَّاقٞ
٥٧
Это - кипяток и гной. Пусть же они вкушают его.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные!
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настил…