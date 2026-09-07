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Sad 38:57 هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧

Страница 456 · Джуз 23

هَٰذَا
فَلۡيَذُوقُوهُ
حَمِيمٞ
وَغَسَّاقٞ
٥٧
Это - кипяток и гной. Пусть же они вкушают его.
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Russian Tafseer Al Saddi

Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные!
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настил…
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