Sad 38:56 جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
Страница 456 · Джуз 23
جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَا
فَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٥٦
Геенна, в которой они будут гореть. Как же скверно это ложе!
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Russian Tafseer Al Saddi
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Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные!
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настил…