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Sad 38:49 هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩

Страница 456 · Джуз 23

هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
Это - Напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения -
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Russian Tafseer Al Saddi

Это - напоминание о славных качествах пречистых пророков. В самом начале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно потому, что он содержит в себе столь прекрасные назидания и напоминания. Они обязывают каждого сознательного человека брать пример с похвальных качеств Божьих посланнико…
Это - напоминание о славных качествах пречистых пророков. В самом начале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно потому, что он соде…
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