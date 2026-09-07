Sad 38:49 هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
Страница 456 · Джуз 23
هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
Это - Напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения -
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Russian Tafseer Al Saddi
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