Sad 38:61 قالوا ربنا من قدم لنا هاذا فزده عذابا ضعفا في النار ٦١
Страница 456 · Джуз 23
قَالُواْ
رَبَّنَا
مَن
قَدَّمَ
لَنَا
هَٰذَا
فَزِدۡهُ
عَذَابٗا
ضِعۡفٗا
فِي
ٱلنَّارِ
٦١
Они скажут: «Господь наш! Приумножь многократно мучения в Огне тем, кто преподнес это нам».
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Russian Tafseer Al Saddi
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