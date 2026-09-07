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Sad 38:61 قالوا ربنا من قدم لنا هاذا فزده عذابا ضعفا في النار ٦١

Страница 456 · Джуз 23

قَالُواْ
رَبَّنَا
مَن
قَدَّمَ
لَنَا
هَٰذَا
فَزِدۡهُ
عَذَابٗا
ضِعۡفٗا
فِي
ٱلنَّارِ
٦١
Они скажут: «Господь наш! Приумножь многократно мучения в Огне тем, кто преподнес это нам».
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Russian Tafseer Al Saddi

Затем они начнут проклинать нечестивцев, по вине которых они оказались в Аду. Тогда Всевышний Аллах скажет: «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого» (7:38).
Затем они начнут проклинать нечестивцев, по вине которых они оказались в Аду. Тогда Всевышний Аллах скажет: «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете э…
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