Sad 38:50 جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
Страница 456 · Джуз 23
جَنَّٰتِ
عَدۡنٖ
مُّفَتَّحَةٗ
لَّهُمُ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
٥٠
сады Эдема, врата которых будут раскрываться перед ними.
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Russian Tafseer Al Saddi
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