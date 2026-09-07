Sad 38:65 قل انما انا منذر وما من الاه الا الله الواحد القهار ٦٥
Страница 457 · Джуз 23
قُلۡ
إِنَّمَآ
أَنَا۠
مُنذِرٞۖ
وَمَا
مِنۡ
إِلَٰهٍ
إِلَّا
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٦٥
Скажи: «Я - всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме Единственного и Всемогущего Аллаха,
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Russian Tafseer Al Saddi
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