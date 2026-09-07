Sad 38:69 ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ٦٩
Страница 457 · Джуз 23
مَا
كَانَ
لِيَ
مِنۡ
عِلۡمِۭ
بِٱلۡمَلَإِ
ٱلۡأَعۡلَىٰٓ
إِذۡ
يَخۡتَصِمُونَ
٦٩
У меня не было знания о том, как препирались в высшем сонме.
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Russian Tafseer Al Saddi
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