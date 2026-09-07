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Sad 38:68 انتم عنه معرضون ٦٨

Страница 457 · Джуз 23

أَنتُمۡ
عَنۡهُ
مُعۡرِضُونَ
٦٨
от которой вы отворачиваетесь.
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Russian Tafseer Al Saddi

Аллах решил предостеречь неверующих от страшного наказания и для этого повелел Своему посланнику сказать им: «Весть о грядущем воскрешении и воздаянии настолько важна, что ни один человек не имеет права пренебрегать ею. Почему же вы тогда отвергаете это правдивое повествование, словно день расплаты,…
Аллах решил предостеречь неверующих от страшного наказания и для этого повелел Своему посланнику сказать им: «Весть о грядущем воскрешении и воздаянии…
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